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Ceturtdiena, 17. septembris, 2026 19:53

"Gaidīt, ka būs vēl?" Ogres garāžu kooperatīvā izceļas divi ugunsgrēki 24 stundu laikā – policija meklē aculieciniekus

OgreNet
"Gaidīt, ka būs vēl?" Ogres garāžu kooperatīvā izceļas divi ugunsgrēki 24 stundu laikā – policija meklē aculieciniekus
Ekrānuzņēmumi no raidījuma
Ceturtdiena, 17. septembris, 2026 19:53

"Gaidīt, ka būs vēl?" Ogres garāžu kooperatīvā izceļas divi ugunsgrēki 24 stundu laikā – policija meklē aculieciniekus

OgreNet

Ogres garāžu kooperatīvā nepilnas diennakts laikā divreiz plosījušās liesmas, un abos gadījumos cietis viens un tas pats īpašnieks. Vietējie iedzīvotāji to neuzskata par nejaušību – viņuprāt, kāds apzināti kārto rēķinus un cenšas vīrieti no kooperatīva padzīt, ziņots TV3 raidījumā "Degpunktā".

Pirmajā nelaimē uguns pilnībā iznīcināja divas garāžas, tajās esošās sadzīves mantas un divus spēkratus. Nākamajā naktī glābēji atkal steidzās uz šo pašu kooperatīvu, kur nomaļākā rindā dega vēl vairāki šī paša saimnieka boksi. Šoreiz ugunij tika atdots "Ford" markas auto.

Kaimiņos esošās garāžas īpašnieks Varis stāsta par spēcīgu blīkšķi, pēc kura viss acumirklī bijis liesmās: ""Sprādziens bija tāds, it kā man būtu iesitis pa durvīm. Un es izskrēju ārā, domāju, ka kaimiņi kaut ko uzdarbojas. Bet tur jau viss liesmās. Nu, droši vien viņam ir kādas nesaskaņas. Kā gan citādi? Kopš 2009. gada viņš ne reizi nav atvēris vārtus. (DP: Un viņš dzīvo šeit?) Vai nu Ogrē, vai Rīgā. Viņam tur ir vēl divas garāžas. Mēs domājām, gaidīt, ka būs vēl?"

Svelme bijusi tik intensīva, ka pat vairākus metrus tālāk novietotam auto izkusuši lukturi. Pēc aculiecinieka teiktā, īpašnieks gadiem ilgi telpas nebija pienācīgi apsaimniekojis un pirmās aizdegušās garāžas pat netika slēgtas, kas potenciālajam ļaundarim piekļuvi padarīja pavisam vienkāršu.

Vienas garāžas aizmugurējā sienā pamanīts caurums – nevarot izslēgt, ka dedzinātājs to izmantojis iekļūšanai.

Valsts policija par abiem gadījumiem uzsākusi kriminālprocesus un kā galveno versiju izskata ļaunprātīgu dedzināšanu. Ikvienu, kuram ir informācija par notikušo vai aizdomīgām personām apkārtnē, aicina ziņot, zvanot uz 112.

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