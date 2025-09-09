Gaisa spēkos dienošie valsts aizsardzības dienesta karavīri dos karavīra zvērestu Lielvārdē

Otrdiena, 09.09.2025 13:57
Piektdien, 12. septembrī, Lielvārdē, Lielvārdes parkā notiks Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku valsts aizsardzības dienesta karavīru svinīgā zvēresta došanas ceremonija, informē Gaisa spēki.

Karavīra zvērestu dos 48 valsts aizsardzības dienesta karavīri, kuri dienestu Gaisa spēkos uzsāka šī gada 19. jūlijā. Svinīgo ceremoniju ar savu klātbūtni pagodinās Gaisa spēku komandieris pulkvedis Viesturs Masulis un karavīru tuvinieki, savukārt Nacionālo bruņoto spēku orķestris gādās par muzikālo noformējumu.

Šis ir jau trešais valsts aizsardzības dienesta iesaukums Gaisa spēkos, uz kuru jaunieši pieteikušies brīvprātīgi. Pēc zvēresta došanas jaunie karavīri turpinās kareivja militārās pamatapmācības kursa 2. līmeni, kurā papildinās un nostiprinās jau iepriekš apgūtās militārās zināšanas un prasmes individuālā līmenī.

Valsts aizsardzības dienests sniedz vērtīgu pieredzi, kas apliecina indivīda spēju pārvarēt izaicinājumus, strādāt paaugstināta stresa apstākļos, kā arī sadarboties un vadīt komandu. Papildus tam dienests nodrošina karavīriem vairākas priekšrocības, tostarp valsts apmaksātu augstāko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību noteiktās jomās, garantētu veselības aprūpi un citus ieguvumus, norāda Gaisa spēki.

