"Informējam, ka brīdinājuma iemesls ir radara signāls, kam piemīt bezpilota lidaparātiem raksturīgas pazīmes," teikts paziņojumā. Tika brīdināti Ignalinas, Utenas, Švenčones un Zarasu rajonu iedzīvotāji, un šiem rajoniem tika izsludināts dzeltenā līmeņa gaisa apdraudējuma brīdinājums.
Vēlāk brīdinājums tika izdots arī Viļņas rajona iedzīvotājiem. Gaisa telpa virs Viļņas lidostas un tās apkārtnes tika slēgta ap plkst. 10 līdz turpmākam paziņojumam.
Bruņotie spēki norādīja, ka NATO Baltijas gaisa patruļas misija tika aktivizēta pēc tam, kad radara signāls tika fiksēts Baltkrievijas teritorijā. Cilvēki savos tālruņos saņēma ziņojumus, kuros viņi tika aicināti saglabāt mieru un atrast drošu vietu, kur patverties.
Gadījumā, ja tiek pamanīts lidojošs objekts vai atlūzas, iedzīvotāji tiek lūgti zvanīt uz ārkārtas izsaukuma numuru 112 un netuvoties objektam. Nacionālais krīžu vadības centrs paziņoja, ka šis incidents ir līdzīgs tiem, par kuriem pēdējās dienās ziņots Latvijā un Igaunijā, savukārt brīdinājums ir standarta piesardzības pasākums.
Kā ziņojām, trešdienas rītā neilgi pēc plkst. 9 ticis konstatēts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Ludzas, Rēzeknes un Krāslavas novados un Rēzeknes pilsētā. Aptuveni stundas laikā tika konstatēts, ka tas ir beidzies.
Ņemot vērā iespējamo apdraudējumu bija aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Virs Rēzeknes notika sabiedroto lidaparātu zemais pārlidojums.
Aizsardzības ministrija vēsta, ka NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. NBS ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama, vēsta ministrija.