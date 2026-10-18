Gaisa telpas apdraudējums Ogres, Aizkraukles un Bauskas novadā ir beidzies – armija nāk klajā ar paziņojumu

«Informējam, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir beidzies,» teikts Latvijas armijas un Aizsardzības ministrijas publiskotajā paziņojumā sociālajā tīklā «Facebook».
Atgādinām, ka svētdienas rītā trīs novadu iedzīvotāji tika aicināti doties telpās, ievērot divu sienu principu un sekot oficiālajiem paziņojumiem. Tāpat tika norādīts, ka aizdomīgu vai zemu lidojošu objektu pamanīšanas gadījumā tiem nedrīkst tuvoties un jāzvana 112.
Pagaidām NBS publiskotajā paziņojumā nav snieguši plašāku informāciju par iespējamā apdraudējuma iemesliem.