Svētdiena, 18.10.2026 13:21
Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds
Svētdiena, 18.10.2026 13:21
Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds
Svētdiena, 18. oktobris, 2026 08:27

Gaisa telpas apdraudējums Ogres, Aizkraukles un Bauskas novadā ir beidzies – armija nāk klajā ar paziņojumu

OgreNet
Gaisa telpas apdraudējums Ogres, Aizkraukles un Bauskas novadā ir beidzies – armija nāk klajā ar paziņojumu
Attēls : Aizsardzības ministrija
Svētdiena, 18. oktobris, 2026 08:27

Gaisa telpas apdraudējums Ogres, Aizkraukles un Bauskas novadā ir beidzies – armija nāk klajā ar paziņojumu

OgreNet

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) paziņojuši, ka iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir beidzies. Iepriekš svētdienas, 18. oktobra, rītā gaisa telpas apdraudējums bija izsludināts Ogres, Aizkraukles un Bauskas novadā.

«Informējam, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir beidzies,» teikts Latvijas armijas un Aizsardzības ministrijas publiskotajā paziņojumā sociālajā tīklā «Facebook».

Atgādinām, ka svētdienas rītā trīs novadu iedzīvotāji tika aicināti doties telpās, ievērot divu sienu principu un sekot oficiālajiem paziņojumiem. Tāpat tika norādīts, ka aizdomīgu vai zemu lidojošu objektu pamanīšanas gadījumā tiem nedrīkst tuvoties un jāzvana 112.

Pagaidām NBS publiskotajā paziņojumā nav snieguši plašāku informāciju par iespējamā apdraudējuma iemesliem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.