Valsts aizsardzības dienestu militārajā bāzē “Lielvārde” 48 jaunieši uzsāka 2025. gada jūlijā. 11 mēnešu laikā karavīri apguva pamatzināšanas, kas nepieciešamas ikvienam Nacionālo bruņoto spēku karavīram un attīstīja prasmes, kas raksturīgas tieši dienestam Gaisa spēkos. Pēc pamatapmācības karavīri dienestu turpināja Gaisa spēku apakšvienībās - Pretgaisa aizsardzības divizionā un Mācību centrā. Vienībās apguva radara G1X operatora un ieroču sistēmas RBS70 operatora specialitāti, apgādes jomas uzdevumus, bezpilotu lidaparātu vadīšanas prasmes un citas nozīmīgas specializācijas. Apmācītie karavīri tika integrēti profesionālā dienesta karavīru sastāvā un veica uzdevumus pierobežā.
Šis bija trešais valsts aizsardzības dienesta iesaukums, kuru realizēja Gaisa spēki. Šajā iesaukumā jauniešiem bija augsta motivācija, stingra disciplīna un profesionāla attieksme pret saviem pienākumiem. Augstie rezultāti fiziskajā sagatavotībā un teorētiskajos normatīvos apliecināja viņu neatlaidību un spēju pārvarēt grūtības. Šo mēnešu laikā karavīri ir kļuvuši par komandu. Viņi ir sapratuši, ka spēks slēpjas ne tikai individuālās prasmēs, bet arī uzticībā, savstarpējā atbalstā un vienotībā, plecu pie pleca pildot dienestu kopā ar profesionālā dienesta karavīriem, norāda Gaisa spēki.
No 2026. gada jūnija iespēja Latvijas pilsoņiem vecumā no 18 līdz 27 gadiem brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestam Gaisa spēkos, kas tiks uzsākts 2027. gadā.