Kompānijā skaidro, ka autoceļu apledošanu veicina mainīgie laika apstākļi, kad naktī gaisa temperatūra pazeminās zem nulles, bet pa dienu ir ap nulli vai augstāka, kā arī uz šiem autoceļiem nav izveidojusies sniega sega.
Grants ceļu uzturēšana ziemā notiek ar piebraukta sniega kārtu, ko nepieciešamības gadījumā rievo. Rievošanu veic ar greidera vai kravas automašīnas lāpstu, uz brauktuves izveidojot rievotu virsmu. Ja nav izveidojusies sniega kārta, šie darbi ir maz efektīvi, uzsver LVC.
Vienlaikus LVC norāda, ka grants ceļus nekaisa ar sāli, jo tas atkausē grants virskārtu, segums pārmitrinās un veidojas bedres un iesēdumi. Savukārt bīstamās vietas, tostarp pagriezienus un uzkalnus, kaisa ar smilti un rievo. LVC uzsver, ka atkalā un atkusnī grants ceļi var būt ļoti slideni, jo rievas izkūst, bet smilti noskalo kūstošā sniega ūdens.
Valsts ceļu tīklā ir aptuveni 10 000 grants ceļu. Šie ceļi ir ar vismazāko satiksmes intensitāti, un tiem ir C vai D uzturēšanas klases. Atbilstoši uzturēšanas prasībām uz autoceļiem ar C un D uzturēšanas klasi pastāvīgos laika apstākļos pieļaujams ledus vai sniegs ar biezumu ne vairāk kā 10 centimetri (cm), bet mainīgos - 16 cm, savukārt D klases ceļiem pieļaujamais ledus vai sniegs apmērs netiek noteikts.
LVC skaidro, ka ziemā uzturēšanas darbi uz autoceļiem tiek veikti prioritārā secībā, lielāko uzmanību pievēršot autoceļiem, kurus lieto lielākais lietotāju skaits. Jārēķinās, ka ar uzturēšanas darbiem iespēju robežās braukšanas apstākļi tiek uzlaboti, taču tie nevar pilnībā novērst ziemas un mainīgo laika apstākļu ietekmi uz autoceļiem.
Ziemas sezonā ceļu uzturēšanas darbi notiek diennakts režīmā, lēmumu par ziemas dienesta darbu sākšanu pieņem autoceļu uzturētājs, vadoties pēc faktiskā autoceļa virsmas stāvokļa un laika apstākļu prognozēm. Konstatējot sniegu vai apledojumu, tiek sākta ziemas darbu organizācija, bet reaģēšanas laiks atkarīgs no uzturēšanas klases.
LVC aicina autovadītājus nekavēties ar ziemas riepu nomaiņu un izvērtēt arī cita aprīkojuma nepieciešamību.
LVC izveidota 2004. gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.