Ogres rajona slimnīcā pagājušajā nedēļa stacionēti 94 pacienti, nedēļas nogale mediķiem bijusi ļoti spraiga - svētdien, 27.jūnijā slimnīcas uzņemšanas nodaļā pēc palīdzības vērsies 61 pacients, sestdien, 26.jūnijā -71, bet piektdien - pēcjāņu dienā palīdzība bija nepieciešama 90 pacientiem, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Traumas bijušas visdažādākās - tās gūtas krītot pa kāpnēm, darot dārza vai saimnieciskus darbus darbus, ceļa negadījumu laikā, lecot no augstuma, spēlējot sporta spēles, kā arī palīdzība bija nepieciešama  kaķu un suņu sakostiem pacientiem. Savukārt traumu īpatsvars, kas gūtas alkohola reibumā, šogad svētkos nav liels, uzsver D.Širovs.


Uzņemšanas nodaļā vienam pacientam tika konstatēta Covid-19 infekcija, slimnieks nogādās specializētā ārstniecības iestādē.
Vakcinācijas temps svētku nedēļā palēlinājies - vakcinējušies 203 cilvēki.


Pagājušajā nedēļa Ogres rajona slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 10 mazuļi, no tiem Līgo dienā viena meitenīte, bet Jāņu dienā- meitenīte un puisītis.

