Kā informēja dienestā, ziemas sezona ik gadu saistīta ar traģiskiem negadījumiem uz ledus - pagājušajā ziemā Latvijā no ūdenstilpēm izcelti 15 bojāgājušie, no kuriem seši Latgales reģionā, savukārt šogad jau reģistrēti divi nāves gadījumi.
Lai vērstu uzmanību uz šo problēmu, VUGD Latgales reģionā Ruģeļos rīkoja demonstrējumus, kuros iedzīvotājiem un medijiem tika skaidrota rīcība situācijās, kad cilvēks ielūzis ledū, kā arī sniegti praktiski drošības padomi.
VUGD uzsver, ka ledus uz ūdenstilpēm veidojas nevienmērīgi, īpaši bīstamas ir vietas ar straumi, zemūdens avotiem, pie niedru joslām un tiltiem, aicinot iedzīvotājus neriskēt ar savu un citu drošību un ārkārtas situācijās nekavējoties zvanīt uz vienoto palīdzības tālruni 112.
Galvenie drošības principi:
Ja ledū ielūzi pats:
- Saglabā mieru!
- Turi galvu virs ūdens – galvu var mazliet atmest atpakaļ.
- Nevajag haotiski kustēties, zaudējot spēkus, tā vietā vienmērīgi kustini kājas, it kā minot velosipēda pedāļus.
- Elpo pēc iespējas lēnāk un dziļāk.
- Ja iespējams, skaļi sauc palīgā.
- Ja soma vai smags mētelis velk tevi uz leju, vari mēģināt tos noņemt.
- Iegaumē, ka ledus ir plāns vietā, kur tu ielūzi, bet vietā, kur tu stāvēji pirms iekriti, tam jābūt noturīgākam.
- Pagriezies ar seju uz to pusi, no kurienes tu atnāci un noliec rokas uz ledus, izstiepjot tās pēc iespējas tālāk.
- Mēģini ar krūtīm uzgulties uz ledus malas un izstumt sevi no ūdens.
- Necenties uzreiz celties kājās, labāk velies prom vai rāpo prom no bīstamās vietas uz krastu pa to pašu ceļu, pa kuru atnāci.
- Nokļūstot krastā neapstājies, bet nekavējoties dodies uz tuvāko silto vietu.
Ja ledū ielūzis cits:
Nekavējoties izsauc palīdzību, zvanot uz 112 vai izmantojot lietotni “112 Latvija”.
Skaidri pasaki:
◦ Kur notikusi nelaime – notikuma vieta (paskaidrojot par piebraukšanas ceļiem - kāds krasts, kas blakus utt.);
◦ Kas noticis – cilvēks ir ielūzis ledū;
◦ Cik cietušo – apdraudēto cilvēku skaits.
Saglabā mieru un nepakļauj sevi briesmām:
◦ Nedrīkst skriet uz ledus!
◦ Atceries, ja ledus neizturēja vienu cilvēku, tas var neizturēt arī tevi.
◦ Pirms steigties palīdzēt ledū ielūzušam cilvēkam, padomājiet, kā izdarīt to droši.
Palīdzi no droša attāluma:
◦ Ja iespējams, palīdzi, neuzkāpjot uz ledus.
◦ Sniedz cietušajam: garu koku, nūju, dēli; šalli, jostu, virvi; apģērba gabalu, sasietu virvē.
Atceries, ka ledū ielūzušam cilvēkam jātuvojas rāpus līdz drošam attālumam. Nedrīkst tuvoties pašai ledus lūzuma vietai.
Pēc izkļūšanas no ūdens:
- Palīdzi cietušajam nokļūt siltā, sausā vietā.
- Novelc slapjās drēbes, apseg ar segu vai apģērbu.
- Ja iespējams, dod siltu (nevis karstu) dzērienu.
- Pat, ja cilvēks jūtas labi, nepieciešama mediķu apskate, jo pastāv apsaldēšanās un hipotermijas risks.