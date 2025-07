Grausts ir nojaukts, HES ūdenskrātuvē sākas darbi Megija Kokoreviča

Daugavmalas grausts, kas, iebraucot Ogrē pa Rīgas–Daugavpils šoseju, gadiem sagaidīja pilsētas iedzīvotājus un viesus, ir nojaukta. No tās pāri palikusi vien gruvešu kaudze. Ogres novada pašvaldība iepriekš bija plānojusi to pārvērst par daļu no tūrisma projekta «Ogres vārti», tomēr pašreiz notiekošie darbi ar šo projektu saistīti vien netieši.