Ogres rajona slimnīcas Uzņemšanas nodaļā aizvadītajā nedēļā diennaktī vērsušies vidēji 34 pacienti, un vidēji 18 cilvēku ik dienas tiek uzņemti stacionārā. Slimnīcas vadītājs atgādina, ka stacionāra Uzņemšanas nodaļa nav ambulatorās palīdzības punkts un pacientiem ar akūtu saslimšanu vai hroniskām slimībām primāri jāvēršas pie ģimenes ārsta vai ambulatorajiem speciālistiem. Aizvadītajā nedēļā stacionēti 109 pacienti, nedēļu iepriekš – 128. Savukārt Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši septiņi mazuļi.
Piektdiena, 27. marts, 2026 10:04
Gripas vilnis rimies – Ogres slimnīcā atcelta karantīna
Ogres slimnīcā nedēļas nogalē vairs nebija neviena pacienta ar gripu vai “Covid-19” un tika pieņemts lēmums atcelt gripas karantīnu. Līdzīgi rīkojušās arī daudzas citas slimnīcas.