Egils Helmanis raksta: “Sprūd, kur ir dronu siena? Šodien esam nonākuši jaunā eskalācijas pakāpē. Šoreiz vairs neviens nevar aizbildināties, ka “ielidojis draudzīgs drons”. Ir noticis mērķēts uzbrukums Latvijas stratēģiskam objektam – degvielas rezervēm. Mūsu telefoni klusē. Neatnāk ne brīdinājumi, ne trauksmes signāli.
Ukraiņi piedāvāja Latvijas “gudrajiem “programmu, kura ziņo par dronu pārvietošanos gaisa telpā – ar kādu ātrumu lido un kas par dronu. Latvijas gudrie šo programmu nepaņēma, igauņi gan piekrita un paņēma. Kāpēc mēs vienkārši nevaram paņemt no ukraiņiem programmu un sākt to lietot?
Mums progresīvie ātrrunātāji pūš miglu acīs par dronu sienām. Šoreiz uzskatu, ka Sprūdam būtu jāatkāpjas. Kādam jāsaņemas vīrišķības un viņš būtu jāatlaiž, ja viņam pašam dūšas pietrūkst. Kāpēc man liekas, ka pilna valdības sistēma visos līmeņos ir ar paklausīgākiem, nevis ar tiem, kad var kaut ko izdarīt. Mums ir nojukuši orientieri, kas kuram ir jādara.
Kad diplomāti sāk ar automātu skraidīt pa mežu, nevis darīt savu diplomāta darbu, paliek ļoti bēdīgi. Ja viss tiek būvēts uz lētu PR. Mūs izglāba mūsu nabadzība, jo šī degvielas tvertne bija tukša, tikai žēl, ka šī nabadzība ir kā vizītkarte visā - nabadzība idejās, valsts aizsardzībā un iedzīvotāju informēšanā. Mums ir reāli jāmainās.
Jāmeklē valstsvīri, kas var pieņemt arī nepopulārus lēmumus, bet tam ir vajadzīga drosme. Mēs jau labu laiku esam cīnijušies pret vīrišķību. Progresīvās partijas vadītājs Šuvajevs savu diplomdarbu rakstīja par toksisko maskulinitāti, t.i., par vīrišķības toksiskumu. Un šādai partijai mēs esam uzticējuši Latvijas valsts aizsardzību. Cilvēks visu ko rada pēc sava ģīmja un līdzības, tā arī progresīvie visur saliks sev līdzīgos. Bet atcerēsimies - tikai šie “toksiski vīrišķīgie” var nosargāt Latviju, nevis mīkstie.
Tāpēc ir pēdējais laiks rīkoties un sekot igauņu piemēram un nekavējoties pārņemt no ukraiņiem aplikāciju, lai mēs varētu informēt Latvijas iedzīvotājus par dronu pārvietošanos pa Latvijas teritoriju. Mēs vēl varam glābt situāciju, pie viena nosacījuma – ja mīkstums un gļēvums nav pārņēmis ne tikai valdību un pozīciju Saeimā, bet arī opozīciju. Ir pēdējais laiks ko mainīt.”
LETA jau ziņoja, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē, bojājot naftas uzglabāšanas objektu.
Pēc NBS pieprasījuma plkst. 4.09 VUGD Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu.
NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Armija ir pastiprinājusi pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
NBS atgādina – kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.