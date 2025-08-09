Daudzi nobijušies no NATO lidmašīnu radītā trokšņa. VUGD mierina iedzīvotājus

Sestdiena, 09.08.2025 22:49
Piektdiena, 8. augusts, 2025 20:10

Leta
Foto: Pexels.com
NATO lidmašīnu radītais troksnis piektdien raisījis iedzīvotāju satraukumu, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) sniegtā informācija. VUGD saņēmis vairākus iedzīvotāju zvanus par dzirdētiem sprādzieniem līdzīgiem trokšņiem dažādos Latvijas reģionos.


Dienests norāda, ka trokšņus radīja zemu lidojoši iznīcinātāji, kas veic plānotus treniņlidojumus virs Latvijas teritorijas. Tie ir īslaicīgi un neapdraud veselību, uzsver VUGD. Sprādzienam līdzīgais troksnis rodas, lidmašīnai paātrinoties līdz ātrumam, kas ir liekāks par to, kā izplatās skaņas vilnis, līdz ar to radot skaņas triecienvilni.

Jau ziņots, ka arī iepriekšējos gados iedzīvotāji pauduši bažas par NATO lidmašīnu radītajiem trokšņiem.

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) jau iepriekš vairākkārt norādījuši, ka Latvijas gaisa telpā militāro gaisa kuģu lidojumi notiek normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumam.

