Kā informē Ogres rajona slimnīcas vadītājs Dainis Širovs, pirmajā nedēļā vakcinētas 1432 personas, no kurām 1136 saņēmušas pirmo poti un 296 otro. Šonedēļ vakcinācijas punkts strādā divas dienas, vakcinācija notika pirmdien, 17. maijā, un tiek organizēta arī šodien, 19. maijā. Šo divu dienu laikā ar Pfizer vakcīnām plānots vakcinēt 894 personas.
Nākamnedēļ vakcinācijas punkts strādās 26. un 27. maijā. Laikā no plkst. 9. 00 līdz 10.00 ir noteikta senioru stunda, kuras ietvaros dzīvas rindas kārtībā vakcīnu būs iespējams saņemt 12 senioriem.
Pateicoties savstarpējam atbalstam un sadarbībai starp Ogres rajona slimnīcas personālu, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 54. kaujas bataljona un Ogres novada Sporta centra darbiniekiem, darbs vakcinācijas punktā norit veiksmīgi un saskaņā ar noteikto kārtību.
D. Širovs aicina iedzīvotājus lemt par labu vakcinācijai pret Covid-19, jo pieredze rāda, ka inficēšanās gadījumā vakcinētās personas vīrusu izslimo vieglāk. Tāpat D. Širovs norāda, ka vakcinēšanas pozitīvi ietekmē kopējo saslimstības rādītāju, jo ir mazāk iespēju, ka vakcinēta persona var nodot infekcijas slimību citiem.
Līdz vakcinācijas punkta atvēršanai Ogres rajona slimnīcas teritorijā tika savakcinēti 2000 cilvēku, tai skaitā Ogres pansionāta, Madlienas pansionāta, Ķeguma pansionāta, Zilā krusta Rembatē iemītnieki un darbinieki, kā arī Ogres rajona slimnīcas medicīnas personāls, kā arī citu struktūru medicīnas darbinieki.
Jau informējām, ka 2021. gada 15. aprīlī Ogres novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu vakcinācijas punkta izveidei Ogres novada Sporta centra hallē, Skolas ielā 21, Ogrē, lai veicinātu vakcinēšanas pieejamību visā jaunveidojamajā Ogres novada teritorijā.
Pēc Vakcinācijas projekta biroja ierosinājuma tika noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Republikas Veselības ministriju, Nacionālo veselības dienestu un pašvaldību Covid-19 vakcinācijas centra darbības nodrošināšanai Ogres novadā.