Otrdiena, 5. oktobris, 2021 09:28

Iedzīvotājus aicina būt pacietīgiem un saprotošiem

Pagājušajā nedēļa Ogres rajona slimnīcā ambulatorā palīdzība sniegta 173 , bet stacionēti 109 pacienti, no kuriem 46 nav Ogres novada iedzīvotāji- palīdzīgu roku sniedzam citu pašvaldību iedzīvotājiem, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Covid-19 infekcija izplatās- 10 pacientiem slimnīcas Uzņemšanas nodaļā konstatēta šī saslimšana, četriem no viņiem nozīmēta ambulatora ārstēšana, bet seši nogādāti specializētā ārstniecības iestādē.


Ar Covid 19 infekciju saslimuši arī četri Uzņemšanas nodaļas darbinieki, šie darbinieki ir atbilstoši vakcinējušies, slimības gaita ir viegla, bet sakarā ar darbinieku prombūtni ir apgrūtināts nodaļas darbs.Slimnīcas vadītājs Dainis Širovs aicina iedzīvotājus, kuri zvana uz slimnīcas informatīvo tālruni būt saprotošiem un pacietīgiem, ja arī kādu brīdi pie telefona jāpagaida ilgāk.


Turpinās iedzīvotāju vakcinācija- pagājušajā nedēļā vakcinēti 168 iedzīvotāji, pirmo vakcīnu saņēmuši 39, bet otro 129 iedzīvotāji. Šonedēļ plānots veikt 86 Covid-19 vakcinācijas.


Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā pagājušajā nedēļā dzimuši 10 mazuļi, tajā skaitā, piektdien 1.oktobrī piedzimis arī šogad 400. jaundzimušais, kuram dzimšanas apliecībā tiks ierakstīts "dzimis Ogrē"-sveicam mazā Darika vecākus no Ogresgala!

