Sestdiena, 06.12.2025 15:20
Niklāvs, Nikolajs, Niks
Sestdiena, 06.12.2025 15:20
Niklāvs, Nikolajs, Niks
Sestdiena, 6. decembris, 2025 14:51

Iekšējās drošības birojs aizturējis divas Valsts policijas amatpersonas

Leta
Iekšējās drošības birojs aizturējis divas Valsts policijas amatpersonas
Foto: Valsts policija
Sestdiena, 6. decembris, 2025 14:51

Iekšējās drošības birojs aizturējis divas Valsts policijas amatpersonas

Leta

Iekšējās drošības birojs (IDB) aizturējis divas Valsts policijas amatpersonas - vienu aizdomās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, otru - par uzņēmējdarbības veikšanu bez reģistrēšanas un bez speciālas atļaujas, informēja IDB.

IDB decembra sākumā aizturēja divas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas - vienu no tām aizdomās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, nolūkā iegūt priekšrocības sev vai jebkurai citai personai, savukārt otru - par uzņēmējdarbības veikšanu bez reģistrēšanas un bez speciālas atļaujas.

IDB procesuālo darbību laikā piefiksēja un izņēma priekšmetus, kas ir saistīti ar izmeklējamajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

IDB Rīgas pilsētas tiesā izmeklēšanas tiesnesim iesniedza ierosinājumu, lūdzot vienai no noziedzīgajā nodarījumā iesaistītajai Valsts policijas amatpersonām piemērot drošības līdzekli - apcietinājumu, ko tiesa apmierināja.

Izmeklēšanas interesēs šobrīd papildu informācija netiek sniegta.

IDB atgādina, ka nevienu personu nevar uzskatīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā.

IDB ir iekšlietu ministra tiešā pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras funkcijās ietilpst atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu, izņemot Valsts drošības dienestu, un Ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbinātie, kā arī ar vardarbību saistītus noziedzīgos nodarījumus, kurus pildot dienesta pienākumus izdarījuši Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?