IDB decembra sākumā aizturēja divas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas - vienu no tām aizdomās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, nolūkā iegūt priekšrocības sev vai jebkurai citai personai, savukārt otru - par uzņēmējdarbības veikšanu bez reģistrēšanas un bez speciālas atļaujas.
IDB procesuālo darbību laikā piefiksēja un izņēma priekšmetus, kas ir saistīti ar izmeklējamajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.
IDB Rīgas pilsētas tiesā izmeklēšanas tiesnesim iesniedza ierosinājumu, lūdzot vienai no noziedzīgajā nodarījumā iesaistītajai Valsts policijas amatpersonām piemērot drošības līdzekli - apcietinājumu, ko tiesa apmierināja.
Izmeklēšanas interesēs šobrīd papildu informācija netiek sniegta.
IDB atgādina, ka nevienu personu nevar uzskatīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā.
IDB ir iekšlietu ministra tiešā pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras funkcijās ietilpst atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu, izņemot Valsts drošības dienestu, un Ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbinātie, kā arī ar vardarbību saistītus noziedzīgos nodarījumus, kurus pildot dienesta pienākumus izdarījuši Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki.