"Pāternieki" patlaban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežšķērošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežšķērsošanas vieta, kuru izmanto tikai kravas vilcieniem. Pasažieri ar lidmašīnām uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus.
Patlaban valdības lēmuma projekts iesniegts saskaņošanai. Projekts ir iesniedzams izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamības kārtībā.
Tas nepieciešams, lai garantētu valsts neaizskaramību, novērstu apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai, radītu vēl labvēlīgākus apstākļus Valsts robežsardzes un citu iesaistīto dienestu pienākumu izpildei nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas novēršanā, kā arī optimizētu Valsts robežsardzes rīcībā esošos resursus krīzes apstākļos, norāda IeM.
Ministrija norāda, ka faktiski nelegālās migrācijas spiediens joprojām ir nemainīgs un augsts un prasa ievērojamu Valsts robežsardzes un citu dienestu resursu. Ilgstošais pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīms ir radījis ilgstošu paaugstinātu slodzi Valsts robežsardzes personālam.
Esošo cilvēkresursu kapacitāte ir ierobežota, lai vienlaikus nodrošinātu divus kritiskus uzdevumus: pilnvērtīgu kontroles veikšanu robežšķērsošanas punktos un fizisku "zaļās" robežas apsardzību.
Saskaņā ar likumu, izsludinot pastiprinātu robežapsardzības sistēmas darbības režīmu, Ministru kabinetam ir tiesības visā pierobežā vai tās daļā noteikt vienu vai vairākus pasākumus, tostarp paredzēt konkrētu robežšķērsošanas vietu darbības pilnīgu vai daļēju apturēšanu.
IeM norāda, ka Baltkrievija ilgstoši turpina pieļaut un veicināt nekontrolētu trešo personu valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, tādējādi apzināti radot savas kaimiņvalsts - Latvijas drošības apdraudējumu, kas tostarp izpaužas kā nepamatota administratīvās slodzes radīšana valsts resursiem.
Patlaban, lai nodrošinātu nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas novēršanu, gar Latvijas-Baltkrievijas robežu ir izsludināts pastiprinātais robežapsardzības sistēmas darbības režīms, radot Valsts robežsardzei un citiem iesaistītiem dienestiem apstākļus nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas novēršanai.
Tomēr joprojām uz autoceļa izveidotā robežšķērsošanas vieta "Pāternieki" - robežkontroles punkts uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, turpina savu darbību šajos apstākļos, tādējādi saglabājot plašāku iespēju pret Latviju īstenot ilgstošu hibrīdkara operāciju, kā arī papildu instrumentu spiediena, provokāciju un izlūkošanas rakstura darbību īstenošanai, norādījusi IeM.
Vienlaikus aģentūra LETA iepriekš ziņoja, ka Pāternieku robežkontroles punktā novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā robežkontroles veikšana no 31. jūlija nav iespējama.
Valsts robežsardzē aģentūrai LETA teica, ka patlaban nav skaidri iemesli un arī iespējamais problēmu novēršanas laiks. Robežsardze aicina robežšķērsotājus nepieciešamības gadījumā izmantot Medininku vai Šalčininku robežšķērsošanas punktus uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas.
Latvijas valdība līdz šī gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Iepriekš arī vēstīts, ka Valsts drošības dienests vairākkārt publiski ieteicis Latvijas iedzīvotājiem nedoties uz Krieviju vai Baltkrieviju, jo tur ir augsti izlūkošanas, vervēšanas un provokāciju riski.