Ņemot vērā šo apdraudējumu, visām valstīm ir plašs spektrs drošības vajadzību, un šodien notiekošā "Iekšlietu ministrijas Industrijas diena" ir iespēja uzņēmējiem demonstrēt jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus, sacīja ministrs.
Ministrs klātesošajiem atgādināja, ka Latvija jau vairākus gadus saskaras ar nelegālās migrācijas spiedienu no Baltkrievijas, tāpēc iekšlietu nozare turpina investēt viedās robežas veidošanā. Tāpat skaidrs, ka nepieciešams turpināt attīstīt kiberdrošību, bet mākslīgais intelekts ir neizbēgams solis tās stiprināšanā, sprieda politiķis.
Ministrs arī uzsvēra, ka civilās aizsardzības drošības stiprināšanā ir kopīgi jāstrādā, lai vēl vairāk mēģinātu piesaistīt finanšu līdzekļus no Eiropas Savienības.
"Drošība nav tikai Baltijas valstu jautājums, jo visi saprot, ka Krievija ir pastāvīgs un ilgtermiņa drauds," uzsvēra ministrs un piebilda, ka ir nepieciešams ātri noteikt prioritātes.
Jau ziņots, ka ceturtdien Iekšlietu ministrijā (IeM) norisinās "Iekšlietu ministrijas Industrijas diena 2026", kuras mērķis ir veicināt dialogu par iekšlietu nozarē aktuāliem jautājumiem un stiprināt sadarbību starp valsts iestādēm, uzņēmējiem un pētniecības iestādēm.
Pasākumā uzņēmēji prezentē savus risinājumus, tehnoloģijas un pakalpojumus, iepazīstinot iekšlietu nozares iestādes un sabiedrotos ar jaunākajām drošības tehnoloģiju attīstības tendencēm un inovācijām drošības funkciju stiprināšanā. LETA novēroja, ka stendos redzami visdažādākie ražotāji, tostarp, plaši pārstāvēta dronu nozare.
Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju.