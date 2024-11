Iereibuši pacienti kļūst aizvien agresīvāki

SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs stāsta, ka jau tā nebūt ne vieglais mediķu darbs slimnīcas Uzņemšanas nodaļā mēdz būt ļoti trauksmains pārmēru iereibušu pacientu dēļ.

2. novembrī pulksten 1.55 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigāde slimnīcā nogādāja 1985. gadā dzimušu vīrieti, kurš bija 2,92 promiles stiprā alkohola reibumā. Viņš bija kritis un guvis brūci vaigā. Pacients Uzņemšanas nodaļā rupji lamājās, grūstīja personālu, kurš centās viņam sniegt palīdzību. Tajā pašā naktī, mazliet pāri pusnaktij, NMPD dienesta darbinieki no Mālkalnes prospekta slimnīcā bija nogādājuši arī uz ielas piekautu vīrieti, kurš arī bija stiprā alkohola reibumā. Uzņemšanas nodaļā viņš uzvedās agresīvi, nepildīja mediķu rīkojumus, atteicās no apskates. Ieejot tualetē, pacients noskrūvēja pakaramo un mēģināja to izmantot kā cīņas ieroci pret slimnīcas personālu. Tika izsaukta apsardze, tikmēr vīrietis devās projām no slimnīcas. D. Širovs norāda, ka slimnīcas valde domās, kā pastiprināt mediķu drošību Uzņemšanas nodaļā.

Palīdzība sniegta arī pacientiem ar sastieptām pēdām, pēc kritiena no velosipēda, pacientiem ar muguras sāpēm, kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumiem, paaugstinātu spiedienu. Savukārt kādam vīrietim palīdzība sniegta pēc tam, kad viņam sejā iekoda paša suns – augšlūpā, degunā un vaigā. Turklāt, kā informēja cietušais, dobermanis vīrieti sakodis jau otro reizi, kad viņš bija vēlējies suni samīļot, pieliekot savu seju pie dzīvnieka purna.

Aizvadītajā nedēļā Ogres rajona slimnīcā kopumā pieaudzis uzņemto pacientu skaits – stacionārā ievietoti 119 sasirgušie, bet Uzņemšanas nodaļā palīdzība sniegta vidēji 31 pacientam diennaktī. Slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši septiņi mazuļi.

Oktobra mēnesī slimnīcā kopumā ārstējušies 532 pacienti, kas ir par 48 vairāk, nekā paredzēts līgumā ar Nacionālo veselības dienestu. Slimnīcas Dzemdību nodaļā mēneša laikā sagaidīti 52 jaundzimušie – 24 zēni un 28 meitenes, tajā skaitā arī dvīnītes.

Informējot par citām aktualitātēm, D. Širovs stāsta, ka noslēgumam tuvojas slimnīcas fasādes siltināšana un efekts jau ir jūtams – nācies pat pārprogrammēt apkures sistēmu, jo telpās kļuva par karstu, attiecīgi tagad ir iespēja ietaupīt kurināmo. Nākotnē plānots nosiltināt arī slimnīcas veco divstāvu korpusu.