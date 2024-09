Ikgadējā akcijā nedēļas garumā policija pastiprināti uzraudzīs ceļu satiksmi Valsts policija

No 16. līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisināsies nedēļu ilga Eiropas ceļu policijas tīkla “Roadpol” organizētā ikgadējā akcija “Roadpol Drošības dienas”. Tāpat šīs akcijas laikā, 18. septembrī, norisināsies “Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem”. Ar šīs drošības akcijas palīdzību policija visā Eiropas Savienībā atgādinās, cik svarīgi ir ievērot visas ceļu satiksmes drošības prasības, kā arī to, ka no katra satiksmes dalībnieka rīcības var būt atkarīga gan paša, gan apkārtējo satiksmes dalībnieku drošība un dzīvība.