Ikšķilē it kā trokšņo kaimiņi OgreNet

22. aprīlī policijā saņemta informācija, ka Ikšķilē, Skolas ielā, kaimiņi no augšējā stāva trokšņo un no dzīvokļa laiž indīgas vielas. Ierodoties sastapta likumsargiem jau labi zināmā izsaucēja, kura, kā noskaidrots, regulāri sauc operatīvos dienestus, sūdzoties par smakām un skaņām no augšējā dzīvokļa. Arī šajā gadījumā informācija neapstiprinājās, ar sievieti veiktas pārrunas, un viņa devās gulēt.