Ziņotājs pauda bažas, ka sārmainais materiāls var ietekmēt augsnes kvalitāti un ar gruntsūdeņiem piesārņojums var izplatīties tālāk. Ierodoties policisti sastapa nekustamā īpašuma īpašnieku. Viņš paskaidroja, ka īpašumā notiek remontdarbi un betons teritorijā izliets apzināti, jo zemes segums ir mīksts un, pievedot būvmateriālus, kravas automašīnas grimst zemē. Īpašnieks apliecināja, ka pēc remontdarbu pabeigšanas, kas plānoti aptuveni divu mēnešu laikā, betons tiks savākts un teritorijā atjaunots zāliens.
Sestdiena, 17. oktobris, 2026 07:30
Ikšķilē izgāž betonu, lai auto neiestigtu
8. oktobrī policijā saņemts izsaukums uz Bumbieru ielu Ikšķilē, lai pārbaudītu iedzīvotāja ziņojumu par iespējamu vides piesārņošanu. Ziņojumā norādīts, ka pēc 5. septembrī veiktajiem betonēšanas darbiem pāri palikušais betons un cementa piens izgāzts ielas malā, zaļajā zonā.