Ikšķilē konfliktē ar civilsievu

Abas personas atradās vieglā alkohola reibuma stāvoklī – orientējās apkārtnē, spēja uztvert notiekošo. Uz vīrieša deguna bija redzams skrāpējums, bet sievietei nebija acīm redzamu miesas bojājumu un abām personām tobrīd Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzība nebija nepieciešama.

Noskaidrots, ka abi dzīvo īres dzīvoklī un īres līgums ir uz civilvīra vārda. Kopīgu bērnu nav, bet šajā dzīvoklī dzīvo arī sievietes bērni, kuri konflikta laikā nebija mājās. Sieviete paskaidroja, ka vēlas no vīrieša šķirties un lai viņš todien šajā dzīvoklī nepaliek pa nakti, bet vīrietis atteicās doties prom, jo uzskata, ka tas ir netaisnīgi, un viņš vēlas, lai sieviete pamet dzīvokli.

Ņemot vērā, ka dzīvoklī ikdienā dzīvo arī sievietes bērni, vīrietim lūgts, lai nesaasinātu konfliktsituāciju, atstāt dzīvokli un konfliktu risināt, kad norims emocijas.

Vīrietis piekrita doties pa nakti pie drauga un konflikta risināšanu atstāt uz nākamo dienu, lai tiktu skaidrībā par turpmākajām attiecībām un dzīvokli.

Sievietei izskaidrots, ka nepieciešamības gadījumā viņa var vērsties policijā ar lūgumu par policijas nošķiršanu vai vērsties tiesā ar lūgumu par pagaidu aizsardzību.

Vīrietis palūdza viņu nogādāt Ikšķilē pie paziņas, kur palikt nakšņot, kā arī apsolījās neatgriezties dzīvoklī, lai konflikts neturpinātos. Viņam dodoties no dzīvokļa uz operatīvo transportlīdzekli, sieviete kļuva agresīvi noskaņota un paskaidroja, ka nevar atrast dzīvokļa atslēgas. Vīrietis apgalvoja, ka tās nav ņēmis. Iespējams, brīdī, kad sieviete meta ārā no dzīvokļa viņa mantas, izmestas arī atslēgas. Likumsargi norādīja, ka nav viņu kompetencē mantu dalīšana, kas sievieti neapmierināja, un viņa nu jau vērsās pret policistiem, sakot: «Kāpēc vispār uz šejieni atbraucāt!» Lai nu kā, uz to brīdi konfliktsituācija atrisināta.