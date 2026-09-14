Ikšķilē māju apmētā ar olām

Policistus sagaidīja mājas īpašnieku meita. Viņa paskaidroja, ka ar draudzenēm pavadījusi vakaru, kad negaidīti ieradušies citi, nepazīstami vienaudži, kuri domājuši, ka mājā tiek rīkota ballīte. Kad meitene lūgusi viņiem doties projām, jaunieši sākuši apmētāt māju ar vistu olām un sabojājuši pagalmā esošo batutu.
Apsekojot pagalmu, policisti konstatēja tukšas olu pakas, pret ēkas fasādi saplēstas olas un salauztu batutu. Pirms skandālistu izklīšanas bija izdevies noskaidrot vairāku jauniešu datus, lai būtu vieglāk identificēt vainīgos. Izsaucējai ieteikts par notikušo informēt vecākus un materiālo zaudējumu gadījumā vērsties ar iesniegumu Valsts policijā.