Ceturtdiena, 06.11.2025 10:53
Leo, Leonarda, Leonards, Leons, Linards
Ceturtdiena, 06.11.2025 10:53
Leo, Leonarda, Leonards, Leons, Linards
Ceturtdiena, 6. novembris, 2025 10:30

Ikšķilē autovadītāji neievēro ceļa apzīmējumus

OgreNet/OVV
Ikšķilē autovadītāji neievēro ceļa apzīmējumus
Foto: pexels.com
Ceturtdiena, 6. novembris, 2025 10:30

Ikšķilē autovadītāji neievēro ceļa apzīmējumus

OgreNet/OVV

22. oktobrī Ikšķilē, Melioratoru ielā, ievērots vadītājs, kurš, vadot transportlīdzekli «Dacia Duster», pie veikala stāvvietas braucot atpakaļgaitā uzbrauca (pārbrauca) horizontālajam ceļa apzīmējumam. Policija transportlīdzekli apturēja, vadītājs savu vainu atzina.

Šajā pašā dienā minētajā adresē līdzīgu pārkāpumu pieļāva automašīnas «Volvo V60» vadītāja, kura arī savu vainu atzina.

Abos gadījumos uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi, vadītājiem piemēroti brīdinājumi.  

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?