22. oktobrī Ikšķilē, Melioratoru ielā, ievērots vadītājs, kurš, vadot transportlīdzekli «Dacia Duster», pie veikala stāvvietas braucot atpakaļgaitā uzbrauca (pārbrauca) horizontālajam ceļa apzīmējumam. Policija transportlīdzekli apturēja, vadītājs savu vainu atzina.
Šajā pašā dienā minētajā adresē līdzīgu pārkāpumu pieļāva automašīnas «Volvo V60» vadītāja, kura arī savu vainu atzina.
Abos gadījumos uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi, vadītājiem piemēroti brīdinājumi.