Pirmdiena, 8. decembris, 2025 08:48
Ikšķilē nemaksā par atkritumu izvešanu
2. decembrī Ikšķilē, Rīgas ielā, konstatēta Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana. Policijai ierodoties, sastapts īpašnieks. Vīrietis paskaidroja, ka sakarā ar izceļošanu no valsts esot aizmirsis apmaksāt atkritumu apsaimniekotāja nosūtīto rēķinu par saņemtajiem pakalpojumiem, kā rezultātā atkritumu apsaimniekošanas līgums pārtraukts. Vīrietis paskaidroja, ka jauno līgumu ir apmaksājis un tuvāko dienu laikā saņems to e-pastā, un pēc tam nosūtīs likumsargiem kā apliecinājumu tam, ka minētos noteikumus vairs nepārkāpj.