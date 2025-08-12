Otrdiena, 12.08.2025 14:33
Ikšķilē nogāžas koki

Ikšķilē nogāžas koki
Foto: freepik
29. jūnijā policijā saņemta informācija, ka Ikšķilē, Indrānu ielā, uz auto ceļa pusi sasvērušies koki, kurus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki plāno nozāģēt, tāpēc nepieciešama palīdzība satiksmes ierobežošanā. Palīdzība sniegta un bīstamie koki nozāģēti.

Šajā pašā dienā, 29. jūnijā, konstatēts, ka Ikšķilē, Rīgas ielā 17, nogāzies koks un bojāta elektrolīnija. Informācija nodota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī uzņēmuma «Latvenergo» darbiniekiem. 

Dienu vēlāk, 30. jūnijā, saņemta informācija, ka Ikšķilē, Lejas ielā, pie koka kāpnēm pretim skolai nogāzies koks un aizķerti elektrības vadi. Ierodoties konstatēts, ka Lejas ielā 10 nogāzies koks, kas aizšķērsojis gājēju kustību, kā arī aizķēris un nogāzis elektrības vadus, kas atrodas zemē un karājas bīstami tuvu ceļa braucamajai daļai. Ņemot vērā, ka radusies bīstama situācija ceļu satiksmes dalībniekiem, likumsargi pieņēma lēmumu noslēgt Lejas ielas posmu vietā, kur vadi nokarājušies virs braucamās daļas. Notikuma vietā atradās «Ikšķiles mājas» pārstāvji, kuri paskaidroja, ka ir izsaukuši «Sadales tīklu» darbiniekus. Viņi ieradās un veica avārijas darbus. ST darbinieki paskaidroja, ka bīstamība ir novērsta un Lejas ielā drīkst atjaunot satiksmi. Policijas palīdzība vairs nebija nepieciešama.

