Ņemot vērā, ka persona bija ļoti agresīva, pašvaldības policisti sniedza atbalstu kolēģiem no Valsts policijas personas nogādāšanā līdz Ogres rajona slimnīcai. Arī medicīnas iestādē persona turpināja uzvesties agresīvi, tāpēc viņa savaldīšanā sniegts atbalsts mediķiem, lai viņi varētu veikt savu darbu. Pieņemts lēmums nogādāt nemiera cēlāju specializētā medicīnas iestādē Rīgā.
Ikšķilē policistiem jāsavalda agresīva persona
17. martā policijā saņemta informācija, ka Ikšķilē kādā adresē atrodas agresīva persona. Ierodoties pašvaldības policistiem, sastaptas divas Valsts policijas ekipāžas. Noskaidrots, ka adresē atrodas persona, kura ir uzbudinājuma stāvoklī, ļoti agresīva, un nepieciešama personas nodošana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem, lai nogādātu viņu medicīnas iestādē. Agresīvā persona atradās mājas otrajā stāvā un bija ieslēgusies vannasistabā, bet pēc brīža iznāca un uzbrūkošā veidā devās pretim policijas darbiniekiem, tāpēc kolēģi no VP nolēma pret personu pielietot elektrošoka pistoli, pēc kā skandālists aizturēts un nodots mediķiem.