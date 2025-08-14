Ceturtdiena, 14.08.2025 14:31
Virma, Zelma, Zemgus
Ceturtdiena, 14.08.2025 14:31
Virma, Zelma, Zemgus
Trešdiena, 13. augusts, 2025 08:29

Ikšķilē salūst trimeris

OgreNet
Ikšķilē salūst trimeris
Foto: freepik
Trešdiena, 13. augusts, 2025 08:29

Ikšķilē salūst trimeris

OgreNet

30. jūnijā policijā konstatēts, ka īpašumā Ikšķilē, Ievu ielā, kas nav nožogots, zālāja garums pārsniedz 110 centimetru. Noskaidrota īpašuma saimniece, kura paskaidroja, ka bija uzsākusi teritorijas pļaušanu, bet saplīsa trimmeris un nodevusi to remontā. Sieviete skaidroja, ka tuvākajās dienās tam jābūt gatavam un tad nopļaus pārējo teritoriju. Īpašniecei dotas divas nedēļas, lai sakoptu teritoriju, pretējā gadījumā tiks uzsākts administratīvais process.

Šajā pašā dienā, 30. jūnijā, konstatēts, ka īpašums nav sakopts arī Ikšķilē, Rītupes ielā, kur teritorijā, kas arī nav nožogota, zāles garums pārsniedz 70 centimetru. Konstatēts, ka teritorija pieder juridiskai personai Bauskas novadā. Pieņemts lēmums sazināties ar īpašniekiem, lai dotu laiku sakopt teritoriju. 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.