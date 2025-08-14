Šajā pašā dienā, 30. jūnijā, konstatēts, ka īpašums nav sakopts arī Ikšķilē, Rītupes ielā, kur teritorijā, kas arī nav nožogota, zāles garums pārsniedz 70 centimetru. Konstatēts, ka teritorija pieder juridiskai personai Bauskas novadā. Pieņemts lēmums sazināties ar īpašniekiem, lai dotu laiku sakopt teritoriju.
Trešdiena, 13. augusts, 2025 08:29
Ikšķilē salūst trimeris
30. jūnijā policijā konstatēts, ka īpašumā Ikšķilē, Ievu ielā, kas nav nožogots, zālāja garums pārsniedz 110 centimetru. Noskaidrota īpašuma saimniece, kura paskaidroja, ka bija uzsākusi teritorijas pļaušanu, bet saplīsa trimmeris un nodevusi to remontā. Sieviete skaidroja, ka tuvākajās dienās tam jābūt gatavam un tad nopļaus pārējo teritoriju. Īpašniecei dotas divas nedēļas, lai sakoptu teritoriju, pretējā gadījumā tiks uzsākts administratīvais process.