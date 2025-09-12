Piektdiena, 12.09.2025 22:06
Erna, Eva, Evita
Ceturtdiena, 11. septembris, 2025 08:15

Ikšķilē šaudās ar plastmasas pistolēm

Ikšķilē šaudās ar plastmasas pistolēm
Foto: freepik
Ikšķilē šaudās ar plastmasas pistolēm

1. septembrī policijā vērsās kāds zēns un informēja, ka parkā Ikšķilē, Pārbrauktuves ielā, atrodas lielāki zēni, kuri šaudās ar plastmasas pistolēm. Ierodoties sastapts izsaucējs, aptuveni 10 gadu vecs zēns, kurš norādīja uz vairākiem lielākiem puišiem, kuri esot šaudījušies ar plastmasas pistolēm. Uzrunājot jauniešus, noskaidrots, ka viņi šauda pistongas. Jauniešiem paskaidrots, ka sabiedriskā vietā to darīt nedrīkst, kā arī izskaidrots, ka par sabiedriskā miera traucēšanu paredzēta administratīvā atbildība.

