Šonakt plkst. 3.33 saņemts izsaukums uz Ogres novada Ikšķili, kur divstāvu dzīvojamai mājai dega pagrabs 100 kvadrātmetru platībā, pirmais stāvs 150 kvadrātmetru platībā, kā arī starpstāvu pārsegums 10 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās evakuējās deviņi cilvēki. Plkst. 5.31 ugunsgrēks lokalizēts, šobrīd darbs notikuma vietā turpinās.
Svētdiena, 1. februāris, 2026 14:15
Ikšķilē ugunsgrēka dēļ no ēkas evakuējās deviņi cilvēki
Aizvadītajā diennaktī vairākos novados, tostarp Ogres novada Ikšķilē, dzēsti ugunsgrēki, katrs vairāk nekā 100 kvadrātmetru platībā, pavēstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).