Otrdiena, 25. novembris, 2025 08:26
Ikšķilē un Lielvārdē personas nespēj sakarīgi runāt un pārvietoties
13. novembrī M. publiskā vietā Ikšķilē, Skolas ielā, atradās tādā alkohola reibumā, kas traucēja sabiedrisko kārtību vai drošību. Proti, persona neorientējās apkārtējā vidē, nespēja sakarīgi runāt, kā arī spēja patstāvīgi pārvietoties tikai ar grūtībām. Savukārt 17. novembrī saņemta informācija, ka vīrietis, kurš nav spējīgs pārvietoties, guļ uz krēsla Lielvārdē pie stacijas. Vīrietis nogādāts atskurbtuvē. Abos gadījumos uzsākts administratīvā pārkāpuma process.