Ikšķilē un Ogrē neatļauti novieto atkritumus pie konteineriem
19. oktobrī Ikšķilē, Peldu ielā, pie atkritumu konteineriem piebrauca nenoskaidrota persona ar automašīnu «Volvo V90» un no bagāžas nodalījuma izkrāva kartona kasti, ko novietoja starp atkritumu konteineriem – vietā, kur nav paredzēta atkritumu izmešana. Šajā pašā dienā pie minētajiem konteineriem piebrauca automašīna «Mercedes Benz» un arī persona izkrāva kartona kasti, ko novietoja starp atkritumu konteineriem. Savukārt vēl kāda persona ar automašīnu «Renault» piebrauca pie atkritumu konteineriem Ogrē, Brīvības ielā, un izkrāva divas kartona kastes, ko novietoja starp konteineriem, arī vietā, kur nav paredzēta atkritumu izmešana. Visos gadījumos uzsākts administratīvā pārkāpuma process.