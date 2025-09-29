Svētdiena, 28. septembris, 2025 10:10
Ikšķilē un Ogrē reibumā guļ publiskā vietā
18. septembrī E. Ikšķilē publiskā vietā atradās tādā reibumā, kas traucē sabiedrisko kārtību un drošību – gulēja līdzās gājēju celiņam apakšbiksēs un T kreklā. Šajā pašā dienā arī J. publiskā vietā Ogrē atradās tādā reibumā, kas traucē sabiedrisko kārtību – arī gulēja uz zemes.18. septembrī alkohols Ogrē, Mālkalnes prospektā, bija pievārējis arī G., kurš gulēja uz trotuāra, un viņa bikses bija slapjas no urīna. Visos gadījumos uzsākts administratīvais process.