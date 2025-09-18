Šajā pašā dienā, 6. septembrī, saņemta informācija, ka Ogrē, Parka ielā, bērni, spēlējot laukumā bumbu, rada lielu troksni, kas traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru. Ierodoties konstatēts ka trīs zēni privātīpašumā spēlē basketbolu. Pie žoga pienāca viens no viņiem, kuram izskaidrots policijas ierašanās iemesls, pēc kā puikas apsolījās uzvesties klusāk.
Ikšķilē un Ogrē sūdzas par motobraucējiem un bērniem
6. septembrī policijā saņemta informācija, ka Ikšķilē, Strēlnieku ielā, jaunieši braukā ar motorolleriem, radot troksni, turklāt brauc bez gaismām un rauj ripā. Ieraugot policiju, vairāki jaunieši ar visiem motorolleriem aizbēga, bet daži palika. Pārrunu laikā noskaidrots, ka aizbēgušie jaunieši speciāli kaitina apkārtējos iedzīvotājus, radot trokšņus.