Svētdiena, 22. februāris, 2026 12:12
Ikšķilē uz gājēju ietves traucē traktors
12. februārī policijā saņemta informācija, ka Ikšķilē, Lupīnu ielā 24, uz gājēju ietves jau trīs stundas novietots kāpurķēžu ekskavators un nevar paiet garām ar bērnu ratiem. Ierodoties konstatēts, ka ielas malā paralēli ielas braucamajai daļai uz gājēju ietves novietots mazgabarīta mini ekskavators. Aptaujājot nama iemītniekus, noskaidrots, ka ekskavators novietots netālu no iebraucamajiem vārtiem, lai uzsāktu rakšanas darbus. Pārkāpumi netika konstatēti.