Otrdiena, 31. marts, 2026 09:29

Ikšķilē vīrietis reibumā pārvietojas pa ceļu

OgreNet/OVV
19. martā policijā saņemta informācija, ka Ikšķilē vīrietis, kurš, iespējams, ir alkohola reibumā, streipuļo pa ceļa braucamo daļu. Likumsargi pamanīja norādītajām pazīmēm atbilstošu personu. Vīrietis bija stiprā alkohola reibumā, nespēja patstāvīgi pārvietoties. Noskaidrota viņa adrese. Pieklauvējot pie dzīvokļa durvīm, tās atvēra sieviete, kurai izskaidrots policijas ierašanās iemesls. Sieviete paskaidroja, ka palīdz vīrietim ar dzīvesvietu, bet viņš regulāri lieto alkoholu un viņa nevēlas uzņemt draugu, kurš ir stiprā reibumā.

Izvērtējot situāciju un to, ka vīrietim diennakts tumšajā laikā nav, kurp doties, pieņemts lēmums viņu nogādāt atskurbtuves telpās. Braucot uz atskurbtuves telpām, vīrietis sāka sūdzēties par dūrieniem sirds rajonā un elpas trūkumu. Viņš nekavējoties tika noguldīts uz zemes pareizā sāna pozīcijā un izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kura nolēma vīrieti hospitalizēt uz Ogres slimnīcu. 

