Trešdiena, 22.04.2026 11:43
Trešdiena, 22. aprīlis, 2026 08:24

Ikšķilē vīrs reibumā konfliktē ar sievu

OgreNet/OVV
Foto: Valsts policija
14. aprīlī policijā saņemta informācija, ka Ikšķilē vīrs, būdams alkohola reibumā, konfliktē ar sievu. Sieva tobrīd jau atradās ārpus mājas, bet vīrs, iespējams, bija palicis dzīvesvietā. Sieviete paskaidroja, ka vīrs jau 12 dienu lieto alkoholu, kā rezultātā mājoklī neadekvāti uzvedoties, turklāt lieto alkoholu kopā ar medikamentiem un draud ar suicīdu.

Ieejot mājoklī, konstatēts, ka vīrietis ir manāmā alkohola reibumā un viņam ir redzami dažādi miesas bojājumi, kā arī virspusēji saskrāpētas rokas vēnu rajonā. Izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kuras darbinieki pieņēma lēmumu vīrieti hospitalizēt un nogādāt Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā Rīgā, Tvaika ielā 2. Vīrietis uzvedās agresīvi, un viņa hospitalizēšanā bija nepieciešama likumsargu palīdzība, pielietoti roku dzelži. 

OgreNet iesaka

