Sestdiena, 17. janvāris, 2026 08:59
Ikšķilē ziņo par neadekvātu vīrieti
8. janvārī policijā saņemta informācija, ka Ikšķilē, Skolas ielā, pie veikala atrodas dīvains vīrietis, kurš jau pusstundu seko izsaucējai, vicinās ar rokām. Ierodoties pie minētā veikala, neviena persona, kurai nepieciešama policijas palīdzība, netika sastapta. Sazinoties ar izsaucēju, noskaidrots, ka viņa jau devusies projām ar auto. Noskaidrotas uzmācīgā vīrieša pazīmes. Apsekojot Skolas ielas tuvāko un tālāko teritoriju, pamanīts vīrietis, kurš atbilda aprakstam. Persona meklēšanā neatradās, ar viņu veiktas pārrunas. Pēc pārrunām vīrietis devās projām.