Ikšķilē ziņo par sievieti reibumā
11. novembrī policijā saņemta informācija, ka Ikšķilē persona, iespējams, ir stiprā reibuma stāvoklī. Likumsargus sagaidīja izsaucēja, kura norādīja uz zemē sēdošo un paskaidroja, ka viņa nevar piecelties. Turklāt dāma visu laiku lamājās un no viņas izelpas bija jūtama stipra alkohola smaka. Sieviete ievietota operatīvā transportlīdzekļa nodalījumā aizturētajām personām un nogādāta Ogres rajona slimnīcā. Pēc veselības pārbaudes ievietota atskurbšanas telpās. Pēc atskurbšanas ar personu veiktas profilaktiska rakstura pārrunas. Pēc tam sieviete devās uz sava vīra automašīnu, kurš bija atbraucis viņai pakaļ.