Ogres rajona slimnīcas rentgena kabinets atrodas Ikšķilē, Skolas ielā 4, pašvaldības daudzfunkcionālajā pakalpojumu centrā. Ēka tika atklāta 2024. gada augustā, un tajā ierīkotas telpas doktorātam ar ģimenes ārstu praksēm un citu speciālistu kabinetiem. Pārbūvējot ēku, mērķis bija vienuviet nodrošināt vairākus iedzīvotājiem nepieciešamus pakalpojumus un uzlabot to pieejamību.
Ogres slimnīcas Radioloģijas un diagnostikas nodaļas vadītājs Edgars Birkenfelds stāsta, ka rentgena kabinets Ikšķilē darbojas veiksmīgi un dod iespēju pilsētas un apkārtnes iedzīvotājiem nepieciešamo izmeklējumu veikt tuvāk dzīvesvietai. Kabinetā ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu iespējams veikt rentgena izmeklējumus dažādās projekcijās atbilstoši nosūtījumā norādītajam, un pacientam vairs nav jādodas veikt rentgenu Ogrē vai citviet.
E. Birkenfelds norāda, ka pacientu plūsma kabinetā nav pārmērīgi liela, tādēļ izmeklējumu iespējams veikt bez drūzmēšanās un ilgstošas gaidīšanas. Šādas iespējas nozīmi īpaši novērtē cilvēki, kuriem nokļūšana līdz lielākai ārstniecības iestādei prasa papildu laiku, transportu un citu personu palīdzību.
Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra apkārtnē ir ierīkotas autostāvvietas, savukārt ēkas pieejamībai izbūvētas uzbrauktuves un iekštelpās uzstādīts lifts. Tas atvieglo pakalpojumu saņemšanu cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem, senioriem un pacientiem pēc traumām. Īpaši būtiski tas ir cilvēkiem, kuriem pārvietošanās sagādā grūtības vai kuri veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai ir atkarīgi no tuvinieku palīdzības.
Līdz šim Ikšķiles rentgena kabinets pacientus pieņēma pirmdienās un trešdienās no pulksten 8 līdz 16. Slimnīcā saņemti iedzīvotāju ierosinājumi nodrošināt izmeklējumus arī vēlākās stundās, jo strādājošajiem ne vienmēr ir iespējams ierasties ārstniecības iestādē darba dienas vidū.
Ņemot vērā šos pieprasījumus, pirmdienās kabinets turpmāk strādās no pulksten 11 līdz 19. Savukārt trešdienās līdzšinējais darbalaiks netiks mainīts – pacientus pieņems no pulksten 8 līdz 16. Šāds darbalaika sadalījums ļaus pakalpojumu izmantot dažādām pacientu grupām.
Pēc rentgena izmeklējuma veikšanas attēlus izvērtē radiologs un sagatavo slēdzienu. Oficiālais atbildes sniegšanas termiņš ir divas darbdienas, tomēr Radioloģijas un diagnostikas nodaļa iespēju robežās cenšas rezultātu sagatavot jau izmeklējuma dienā.
Ātra slēdziena sagatavošana ir nozīmīga pacientiem, kuriem nepieciešams turpināt ārstēšanu, atkārtoti konsultēties ar ārstu vai iesniegt medicīniskos dokumentus veselības stāvokļa izvērtēšanai. Savlaicīga atbilde arī mazina neziņu un ļauj ārstējošajam ārstam drīzāk pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību.