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Ceturtdiena, 11. jūnijs, 2026 10:55

Ikšķilietis pasūta monitoru, bet pazūd gan nauda, gan uzņēmums

OgreNet/OVV
Ikšķilietis pasūta monitoru, bet pazūd gan nauda, gan uzņēmums
Foto: pexels.com
Ceturtdiena, 11. jūnijs, 2026 10:55

Ikšķilietis pasūta monitoru, bet pazūd gan nauda, gan uzņēmums

OgreNet/OVV

2. jūnijā policijā saņemta informācija, ka ikšķilietis interneta veikalā vēlējās iegādāties datora monitoru, pārskaitīja naudu un saņēma solījumu, ka prece tiks piegādāta piecu dienu laikā, bet pēc minētā termiņa monitors tā arī netika piegādāts un uzņēmuma mājaslapa vairs nedarbojās. Tomēr ar monitora pārdevējiem bija iespējams sazināties e-pastā, un viņi solīja, ka preci izsūtīs piecu līdz septiņu dienu laikā, pēc tam ziņoja par preces piegādes kavēšanos un tās izsūtīšanu 30 dienu laikā.

Kad monitors netika piegādāts vairāk nekā mēneša laikā, saņemts uzaicinājums atsūtīt sava konta numuru, bet atklājās, ka gan e-pasts, gan uzņēmuma mājaslapa vairs neeksistē. Cietušais ar iesniegumu vērsās policijā. Uzsākts kriminālprocess. 

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