Piektdiena, 29. maijs, 2026 08:00

Ilgtspējīga dizaina projekts ar pievienoto vērtību: Ogres skolēni dāvā slimnīcas Bērnu nodaļai pašu radītas rotaļlietas

Ogres rajona slimnīca/OgreNet
19. maijā Ogres slimnīcā viesojās Ogres Centra pamatskolas 8. klašu pārstāvji un dizaina un tehnoloģiju skolotāja, lai Ogres rajona slimnīcas Bērnu nodaļas Drosmes kastei dāvinātu pašu radītās mīkstās rotaļlietas.

Šis projekts ir piemērs tam, kā radošums, ilgtspējīga domāšana un vēlme palīdzēt citiem var pārtapt patiesi nozīmīgā iniciatīvā. No otrreiz izmantojamiem tekstilmateriāliem tapušās rotaļlietas ieguvušas ne tikai “otro dzīvi”, bet arī īpašu misiju – iepriecināt, iedrošināt un sniegt emocionālu atbalstu bērniem ārstēšanās laikā.

Slimnīcas pārstāvji norāda, ka īpaši aizkustinoši ir apzināties, ka šīs dāvanas bērniem radījuši paši bērni – ar savu radošumu, rūpību un sirds siltumu. Katra rotaļlieta ir unikāla un sevī nes cilvēcīgu vēstījumu par empātiju, rūpēm un vēlmi iepriecināt citus.

