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Otrdiena, 4. augusts, 2026 08:25

Istabā nepazīstama persona vai mazdēls? Kundze Ogrē lūdz likumsargu palīdzību

OgreNet/OVV
Istabā nepazīstama persona vai mazdēls? Kundze Ogrē lūdz likumsargu palīdzību
Foto: Valsts policija
Otrdiena, 4. augusts, 2026 08:25

Istabā nepazīstama persona vai mazdēls? Kundze Ogrē lūdz likumsargu palīdzību

OgreNet/OVV

28. jūlijā policijā saņemts izsaukums uz Madlienas ielu Ogrē, kur kāda sieviete ziņoja, ka viņas istabā iemitinājusies nepazīstama persona, kura atsakās doties prom. Ierodoties likumsargi sastapa izsaucēju. Ņemot vērā kundzes cienījamo vecumu, sarunas laikā radās aizdomas par atmiņas traucējumiem.

Neilgi pēc tam ieradās sievietes dēls, kurš to apstiprināja. Noskaidrojās, ka par nevēlamo personu, kura it kā negrib atstāt īpašumu, sieviete uzskatījusi savu mazdēlu. Ar visiem iesaistītajiem veiktas pārrunas, un ģimene apsolīja turpmāk situāciju risināt savā lokā.

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