Austrumzemgales prokuratūras prokurore šā gada 25. februārī Ogrē, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka Ilgonis (vārds mainīts), būdams transportlīdzekļa vadītājs, atteicās no narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu pārbaudes. Proti, šā gada 15. janvārī ap diviem dienā Ilgonis vadīja automašīnu “Mercedes Benz C220” Ikšķilē, Rīgas ielā, virzienā no Elkšņu ielas uz Peldu ielas pusi, līdz viņa vadīto transportlīdzekli pie ēkas Rīgas ielā 20 apturēja policijas darbinieki. Pēc auto apturēšanas Valsts policijas amatpersona aicināja autovadītāju veikt pārbaudi narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu vielu ietekmes noteikšanai, taču Ilgonis no pārbaudes atteicās. Turklāt apsūdzētais neatļauti iegādājās un glabāja narkotiskās vielas bez nolūka tās realizēt.
Ilgonis pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā līdz šā gada 15. janvārim nenoskaidrotā vietā un apstākļos no pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotas personas personīgai lietošanai, tas ir, bez realizācijas nolūka, bija neatļauti iegādājies 2,9 gramus narkotiskās vielas – izžāvētā kanabisa (marihuānu) un 0,3 gramus narkotiskās vielas – kokaīna, ko pēc iegādāšanās bez realizācijas nolūka, iepakotu vienā polimēra materiāla maisiņā, neatļauti glabāja pie sevis – savas virsjakas kabatā. Savukārt neatļauti iegādāto narkotisko vielu – izžāvētu kanabisu persona pēc iegādāšanās bez realizācijas nolūka, iepakotu polimēra materiāla maisiņā, neatļauti glabāja savas automašīnas salonā, roku balsta nodalījumā starp priekšējiem sēdekļiem, līdz, kā jau minēts, viņa vadīto auto apturēja policijas darbinieki un pēc aizturēšanas, veicot personas un transportlīdzekļa kratīšanu, neatļauti iegādātās un glabātās narkotiskās vielas atrada un izņēma.
Ilgonis savu vainu abu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā atzina pilnībā, izdarīto nožēloja, kas uzskatāms par vainu mīkstinošu apstākli. Savukārt vainu pastiprinošie apstākļi netika konstatēti.
Ilgonis ir Latvijas pilsonis, neprecējies, pamata izglītība, apgādībā personu nav, agrāk nav sodīts.
Apsūdzētais piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, prokurorei piemērojot viņam priekšrakstu par sodu, par abiem noziedzīgajiem nodarījumiem nosakot sodu – probācijas uzraudzību uz diviem gadiem un sešiem mēnešiem, kā arī piemērojot papildsodu – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem. Cietušo un kompensācijas pieteikumu kriminālprocesā nav.
Automašīna “Mercedes Benz C220”, kas piederēja apsūdzētajam, konfiscēta un nodota glabāšanai Nodrošinājumu valsts aģentūrai.
Procesuālie izdevumi – 271 eiro par transportlīdzekļa pārvietošanu un glabāšanu Valsts nodrošinājuma aģentūrā izmeklēšanas laikā – piedzenami no apsūdzētā.
Lietiskie pierādījumi – pēc izpētes atlikušie 2,33 grami marihuānas un 0,29 grami (77%) kokaīnu saturošas vielas, kas atstāti glabāšanā VP Kriminālistikas pārvaldes narkotisko un psihotropo vielu glabāšanas seifā, kā arī divi polimēra materiāla maisiņi un tabakas smalcinātājs, kas glabājas Austrumzemgales prokuratūrā Ogrē, – pēc prokurora priekšraksta par sodu spēkā stāšanās ir iznīcināmi.
Soda izciešanai Ilgonim jāierodas Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā.