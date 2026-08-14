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Piektdiena, 14. augusts, 2026 08:14

Iznīcinātāji notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu

Leta
Iznīcinātāji notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu
Foto: Pexels.com
Piektdiena, 14. augusts, 2026 08:14

Iznīcinātāji notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu

Leta

Agrā piektdienas rītā sabiedroto iznīcinātāji ir sekmīgi notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojošu bezpilota lidaparātu, līdz ar to apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies, informē Nacionālie bruņotie spēki (NBS).

Drons notriekts virs Rugājiem Balvu novadā lielā augstumā, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" pavēstīja NBS Apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa. Pēc pašlaik pieejamās informācijas, drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās karadarbības ietekmē.

Notikuma vietas apsekošanā iesaistīti NBS karavīri, zemessargi un Valsts policijas darbinieki. Tā kā drons notriekts lielā augstumā, tā atlūzas varētu būt izkaisītas plašā teritorijā, norādīja Bērziņa.

Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine pastāstīja, ka bezpilota lidaparāts notreikts pie Boževas ezera, kas atrodas aptuveni piecu kilometru attālumā no Rugāju centra Balvu novadā.

Augšdaugavas novada, Preiļu novada, Rēzeknes novada, Balvu novada un Alūksnes novada iedzīvotāji agrā piektdienas rītā tika brīdināti saistībā ar apdraudējumu gaisa telpā. NBS norādīja, ka aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.

Kā ziņots, vasaras sākumā vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja.

Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.

Augusta sākumā portāls "15min.lt" vēstīja par Lietuvas militārā izlūkdienesta rīcībā esošu informāciju, ka Krievija apsver uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus.

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