Diennakts laikā kopumā valstī reģistrēti 52 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem 24 Rīgas reģionā, desmit Latgalē, deviņi Kurzemē, pieci Zemgalē un četri Vidzemē.
Rīgas reģionā trijās avārijās cietuši četri cilvēki, Kurzemes reģionā vienā avārijā traumas guvuši divi cilvēki, bet Zemgales reģionā fiksēta viena avārija ar cietušo. Ceļu satiksmes negadījumos Latgalē un Vidzemē cilvēki traumas nav guvuši.
Aizvadītajā diennaktī Valsts policija ceļu satiksmes jomā kopumā fiksējusi 489 pārkāpumus, tostarp 231 atļautā ātruma pārkāpumu un divus agresīvas braukšanas gadījumus.
Jāņu dienā pie stūres alkohola reibumā pieķerti 19 automašīnu vai motociklu vadītāji. 11 gadījumos par braukšanu alkohola reibumā sākti kriminālprocesi, bet astoņos - administratīvā pārkāpuma procesi. Pieciem dzērājšoferiem tiks konfiscēts pārkāpumā izmantotais transportlīdzeklis, bet no sešiem piedzīs naudas summu, kas var sasniegt transportlīdzekļa vērtību.