Šogad Ogres novadā tā būs jau trešā reize, kad Lielās talkas laikā tiek organizēta pagrabu tīrīšanas un pielāgošanas akcija. Iepriekšējos gados iedzīvotāji aktīvi iesaistījās, atbrīvojot pagrabus no liekām mantām un padarot tos pieejamākus un drošākus. Arī šogad pašvaldība turpina šo tradīciju, aicinot ikvienu novada iedzīvotāju pievērst uzmanību savā īpašumā esošo pagrabu stāvoklim.
“Miers ir jānopelna ar darbu, un šodien tas nozīmē būt patiesi gataviem. Ukrainas pieredze mums skarbi atgādina – krīzes pirmajās minūtēs vislielākais glābiņš būs tas, ko būsi sagatavojis savām rokām. Nezaudē laiku, gaidot uz valdību, jo tavi bērni un tava ģimene paļaujas tieši uz tavu rīcību. Iekārto drošu patvērumu savas mājas pagrabā jau šodien, nevis rīt, kad katra sekunde var kļūt izšķiroša. Aiciniet kaimiņus, iztīriet koplietošanas telpas un kļūstiet par drošu atbalstu cits citam – kopā mēs esam nesalaužami. Mums nav tiesību uz vienaldzību, jo šodienas darbs ir mūsu rītdienas drošības garantija," saka Ogres novada pašvaldības domes Attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājs Egils Helmanis.
Pagrabu sakopšana ir viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā jau laikus sagatavot drošus patvēruma apstākļus. Tīras, sakārtotas un viegli pieejamas telpas krīzes situācijā var kļūt par īstu glābiņu ģimenēm un tuviniekiem, atzīmē pašvaldībā.