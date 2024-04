Jaunajai Dzemdību nodaļai jau betonē pamatus

«OVV» jau rakstīja, ka 12. jūlijā parakstīts līgums ar pilnsabiedrības «AKN» vadību par Ogres slimnīcas jaunās Dzemdību nodaļas izbūvi. SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs stāsta, ka darbs noris lēnām, bet kvalitatīvi un atbilstoši grafikam. Tik pat stabili turpina strādāt arī pašreizējā Dzemdību nodaļa – pagājušajā nedēļā šeit pasaulē nākuši 11 bērniņi. D. Širovs atzīst, ka augusts kopumā bijis visnotaļ ražīgs – notikušas 52 dzemdības un pavisam drīz tiks sagaidīts Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā šogad pasaulē nākušais četrsimtais mazulis.

D. Širovs stāsta, ka kopumā augustā slimnīcā stacionēti 472 pacienti, bet Uzņemšanas nodaļā pēc medicīniskās palīdzības vērsies 1071 cilvēks. Savukārt aizvadītajā nedēļā stacionēti 112 pacienti, kas ir salīdzinoši neliels skaits, un Uzņemšanas nodaļā vērsušies 195 pacienti. 11 no uzņemtajiem pacientiem kā blakus saslimšana konstatēta «Covid-19» infekcija. Nevienu no viņiem nav bijis nepieciešams pārvest uz specializētajiem medicīnas centriem, jo visiem slimības gaita noris viegli. Diemžēl ar «Covid-19» saslimuši arī trīs Ogres slimnīcas mediķi, bet, par laimi, arī viņiem ir viegla slimības forma. Slimnīcas valdes priekšsēdētājs norāda, ka aizvadītajā nedēļā nedaudz samazinājies veikto «Covid-19» testu skaits – tādi bijuši 164, no kuriem pozitīvi 42 jeb 26 procenti. Testu var nodot pie Magnētiskās rezonanses kabineta novietotajā konteinera tipa testu pieņemšanas vietā gan pēc iepriekšēja pieraksta, gan rindas kārtībā, bet jābūt ir ģimenes ārsta norīkojumam. Šobrīd minētā testu pieņemšanas vieta strādā tikai darbdienās, bet, ja palielināsies saslimšanu skaits, darba grafiks var tikt pārskatīts.



Jautāts, vai Ogres slimnīcā «Covid-19» testu izņēmuma kārtā iespējams nodot arī brīvdienās, ja testa rezultāts ar noteiktu derīguma termiņu nepieciešams jau agri pirmdienas rītā, D. Širovs skaidro, ka diemžēl slimnīca šādu pakalpojumu nepiedāvā, jo, kā jau iepriekš minēts, pēc tā nav liela pieprasījuma. Protams, visiem pacientiem, kurus stacionē Ogres slimnīcā, pirms uzņemšanas veic «Covid-19» testu.



Stāstot par citām Ogres slimnīcas aktualitātēm, D. Širovs norāda, ka nesen atklātais Hemodialīzes kabinets strādā jau četras dienas nedēļā, ar tik nepieciešamo mākslīgo nieri nodrošinot septiņus pacientus, kuriem aiztaupās laiks un līdzekļi, pēc šā pakalpojuma mērojot ceļu uz galvaspilsētu.



Šogad jaunums ir arī Rentgena kabinets Lielvārdē. D. Širovs stāsta, ka tas šobrīd strādā katru nedēļu, trešdienās. «Lielvārde ir otra lielākā pilsēta jaunajā Ogres novadā. Pacientiem, kuriem nav sava transporta, bija ļoti grūti nokļūt Ogrē, lai veiktu rentgenu. Tagad viņiem ir iespēja šo pakalpojumu saņemt Lielvārdē un viņi labprāt to izmanto. Jau vēsturiski, kad vēl padomju gados būvēja Lielvārdes poliklīniku, bija paredzēts, ka tur būs arī Rentgena kabinets, taču rentgena iekārtu tā arī neuzstādīja. Esmu ļoti gandarīts, ka Ogres slimnīcai bija resursi un varējām Lielvārdē izveidot Rentgena kabinetu. Vienai dienai noslodze ir ļoti laba. Ja būs lielas rindas un pieprasījums, izskatīsim iespēju šo pakalpojumu sniegt divas dienas nedēļā,» stāsta D. Širovs, piebilstot, ka šogad Ogres slimnīcā ir vēl kāds jaunums – šo medicīnas iestādi kā prakses vietu izvēlējušies beidzamā – 6. – kursa medicīnas studenti, kuri šeit iziet praksi internajā medicīnā, dzemdniecībā – ginekoloģijā, anestezioloģijā un ķirurģijā. «Tas, ka jaunie mediķi kā prakses vietu izvēlas Ogres slimnīcu, liecina par mūsu sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Tas rada gandarījuma sajūtu,» saka D. Širovs.

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem