Trešdiena, 10. marts, 2021 19:29

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darba neatņemama sastāvdaļa ir sabiedrības izglītošana par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos. Laiks, kad pasākumi nenotiek klātienē, ir licis palūkoties citādāk arī uz dienesta prevencijas aktivitātēm, piedāvājot tiešsaistes lekcijas un informatīvos materiālus tīmekļa vietnē.

Janvārī VUGD aicināja Latvijas izglītības iestādes pieteikties tiešsaistes lekcijām par vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112. Pieprasījums pēc attālinātajām lekcijām bija ievērojams–februārī kopumā nolasītas vairāk nekā 130 lekcijas un izglītoti gandrīz 5000 bērnu un jauniešu. Redzot izglītības iestāžu interesi, VUGD aicina pieteikties attālinātajām lekcijām arī turpmāk, lai uzzinātu vairāk par aktuālajiem drošības tematiem!
Papildus tiešsaistes lekcijām VUGD tīmekļa vietnē, sadaļā Drošības padomi šeit:  ir izvietoti izglītojošie materiāli (darba lapas, testi, prezentācijas), kurus vecāki vai pedagogi var izmantot, lai stāstītu bērniem un jauniešiem par dažādiem drošības jautājumiem. Šobrīd ir pieejami materiāli par bīstamību atrasties uz ūdenstilpju ledus, zvanīšanu 112, bet drīzumā tiks ievietota informācija par rīcību plūdu gadījumā, kā arī kūlas dedzināšanas postu un citiem drošības jautājumiem.

Informāciju sagatavoja Agrita Vītola,VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

