Jūlijā Ogres rajona slimnīcā iedzīvotāji pret Covid-19 vīrusu saņēmuši 1412 vakcīnas. Pirmo vakcīnu saņēmuši 435, bet otro 977 iedzīvotāji. Jau ziņots, ka vakcinācija notiek slimnīcas telpās, jo interese par vakcināciju ir samazinājusies, lai to turpinātu Ogres sporta centra telpās, kur uz laiku bija izveidots vakcinācijas centrs.
Aizvadītajā nedēļā vairāki pacienti pēc palīdzības vērsās ar gūtām traumām. Vairākiem pacientiem tika konstatēti spieķa kaula lūzumi, kāds pacients bija iespiedis plaukstu automašīnas durvīs, kā rezultātā gūtas vaļējas brūces, cits aizķeroties kājai un krītot guva vaļēju brūci, kurai bija nepieciešama šūšana. Šim pacientam tika konstatēts arī 2,95 promiles stiprs alkohola reibums. Kādam pacientam tika gūts labās pēdas potītes lūzums sportojot, savukārt citam pacienta krītot pa kāpnēm konstatēts pēdas pirksta lūzums. Pēc ceļu satiksmes negadījuma kādam pacientam konstatēts kājas sasitums, bet cits 1,37 promiles stiprā alkohola reibumā ticis piekauts un žņaugts. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki slimnīcā nogādājuši kādu vīrieti alkohola reibumā, kurš gulējis uz ceļa, pacientam konstatēts galvas sasitums un sista brūce galvā. Pacients nespējis atcerēties, kā guvis traumas un zināja stāstīt vien to, ka vairākas dienas lietojis alkoholu. Trīs pacienti slimnīcā nonākuši ar traumām, kas gūtas braucot ar elektroskūteri un krītot. Pacientiem konstatēts galvas, elkoņa, ceļgala un vēdera sasitums. Kāds pacients traumas guvis, dzērumā lecot ūdenī un uzlecot uz akmeņiem - konstatēts potītes saites sastiepums. Kāda paciente ejot uz covid vakcināciju, sastiepusi pēdu, konstatēts ārējās potes lūzums. Basketbola spēles laikā kāda meitene salauzusi meitene plaukstas locītavu. Kāda paciente krītot pa trepēm sastiepusi pēdas locītavu. Divi vīrieši nonākuši slimnīcā ar traumām, kas gūtas kautiņos Lielvārdes pilsētas svētku laikā. Abos gadījumos vīriešiem uzbrukuši vairākas personas, veikti arī sitieni pa galvu ar akmeni, konstatēts smadzeņu satricinājums, apakšžokļa lūzums, rokas sasitums, sistas brūces apakšlūpā. Kādai personai suns iekodis kājā. Kā arī Ogrē tika piekauta kāda sieviete - konstatēti galvas un muguras sasitumi.